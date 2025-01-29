Москва, 29 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Задержание бывшего вице-президента Российского футбольного союза (РФС) и экс-главы букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина может быть связано с периодом его работы в РФС, сообщил в среду, 29 января, RT со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Олег Бухарев/ТАСС Сергей Анохин

По этим данным, следствие изучает вопросы, связанные с трансферами игроков, финансами команд и, в частности, выделенными на эти цели бюджетными средствами.

Инкриминируемое Анохину преступное деяние не связано с его работой в «Фонбет», добавил источник телеканала.

Пост вице-президента РФС Анохин занимал в 2016–2022 годах.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 января стало известно, что Анохин задержан по подозрению в попытке дать взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба «Фонбет» проинформировала, что Анохин покинул пост генерального директора компании ранее в январе, а исполняющим обязанности главы «Фонбет» был назначен Константин Линёв.

Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что, по версии следствия, Анохин дал взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов в период, когда возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки» (2020–2021 годы).

Источник ТАСС сообщил, что в доме Анохина были проведены обыски. По этим данным, по делу проходят несколько фигурантов, а Анохин уже некоторое время находился в разработке у силовиков.