Санкт-Петербург, 29 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Полиция проводит обыски в офисе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Санкт-Петербургу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Правоохранительные органы проводят следственно-оперативные мероприятия в здании управления. Сотрудникам оказывается всё необходимое содействие», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ также сообщалось, что 29 января полиция провела как минимум 11 обысков в петербургском УФАС, а также в квартирах его сотрудников. По данным местного агентства 47News, мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении служебными полномочиями группой лиц.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря следственные действия прошли в Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и по местам жительства должностных лиц управления в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.