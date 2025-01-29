Москва, 29 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Шеф-редактор итальянской редакции International Reporters и военный корреспондент Андреа Лучиди, который более двух лет освещает ход специальной военной операции, получил гражданство России. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что для него это очень важно.

Andrea Lucidi/Telegram

«Я очень рад. Хочу поблагодарить власти России <…> Для меня очень важно, уже будучи гражданином России, освещать события в России для аудитории Запада в том числе», ― подчеркнул журналист.

Он добавил, что процесс получения российского гражданства был очень быстрым.

Как сообщало ИА Регнум, с просьбой предоставить ему российское гражданство к президенту России Владимиру Путину Лучиди обратился 10 ноября прошлого года. Он пояснил, что опасается возвращаться на родину, поскольку полиция Италии может отобрать у него итальянский паспорт. Репортёр также отверг все обвинения ряда западных СМИ в том, что он якобы является «агентом Кремля» и получает за это деньги в криптовалюте.

По словам корреспондента, он направил такую просьбу, поскольку Россия стала для него родной и он хотел бы участвовать в борьбе против фашизма. Также журналист добавил, что обратился к Путину ещё и потому, что вмешательство главы государства должно помочь ускорить бюрократические процедуры, связанные с получением гражданства РФ.

Также 18 декабря с просьбой предоставить им российское гражданство на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» обратилась супружеская пара из Италии. Они выразили желание переехать в Россию.

1 ноября американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал российским военным, объявил о желании получить гражданство России. Он подчеркнул, что с 2005 года считает правительство США своим врагом и не намерен возвращаться в эту страну.