Ереван, 29 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики. Об этом сообщила 29 января пресс-служба правительства.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Очередное заседание Совета безопасности прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.

На заседании обсуждались вопросы, относящиеся к компетенции Совета безопасности. Оно прошло с участием президента республики Ваагна Хачатуряна и председателя парламента Алена Симоняна.

Другие подробностей в пресс-службе не привели.

Накануне в своём выступлении по случаю 33-й годовщины создания Вооружённых сил Армении Пашинян заявил, что в ближайшее время будет изменена и преобразована стратегия национальной безопасности. Армия, подчеркнул он, занимает в соответствии со стратегией ведущие позиции в государстве и системе национальных ценностей.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Армении 9 января одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Пашинян подчеркнул, что вопрос вхождения Армении в ЕС можно решить только путём проведения всенародного референдума.