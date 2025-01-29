Вашингтон, 29 января, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп за девять дней на посту подписал рекордное количество указов. Об этом пишет американский портал Axios.

В публикации уточняется, что за девять дней в Белом доме Трамп подписал 38 указов, в то время как предыдущие рекордсмены по количеству указов экс-президенты Гарри Трумэн и Джо Байден подписали по 40 указов за первые 100 дней в должности главы государства.

По оценке портала, за счёт такого количества указов республиканец пытается перестроить работу администрации США, чтобы получить больше полномочий.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

Республиканец также подписал указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.

Помимо этого Трамп подписал указ о признании в США только двух неизменных полов — мужского и женского. В документе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией. При этом утверждение её сторонников о возможности мужчине идентифицировать себя в качестве женщины, а женщине в качестве мужчины признаётся ложным.