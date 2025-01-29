Москва, 29 января, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Возможное вступление Армении в Евросоюз приведёт к выходу Еревана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и закрытию для него рынка ЕАЭС, и власти Армении это понимают, заявил в среду, 29 января, вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Обнуление ввозных таможенных ставок между Арменией и ЕС автоматически приведёт к возвращению к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС, а начало присоединения к Евросоюзу — это начало выхода из ЕАЭС, сказал Оверчук журналистам.

«Это абсолютно очевидно любому человеку, который хоть немножко знаком с тем, как устроены эти два интеграционных объединения. Здесь они абсолютно чётко знают, что последствия будут вот такими. Здесь никаких иллюзий ни у кого не должно быть», — отметил вице-премьер.

Те армянские политики, которые утверждают, что вступление в ЕС якобы не помешает торговле с ЕАЭС по прежним правилам, вводят своих сограждан в заблуждение, добавил Оверчук.

Как передавало ИА Регнум, ранее комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции вынесла положительное заключение по законопроекту о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Парламент должен рассмотреть законопроект в феврале. 9 января проект был одобрен правительством Армении.

При этом 21 января спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС. Членство в организации приносит стране выгоды, сказал он. С аналогичным заявлением ранее выступал и глава минфина Армении Геворг Папоян.

17 января по инициативе Еревана состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Глава государства «дал соответствующие комментарии и оценки» евроинтеграционным шагам Армении, отметила пресс-служба Кремля.