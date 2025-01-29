Осло, 29 января, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Норвегия намерена усилить военное присутствие в области Финнмарк, которая граничит с Россией, заявил 29 января министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

TASS /Heiko Junge /NTB Scanpix via AP

«Сейчас линия НАТО заключается в защите каждого дюйма территории. После нам необходимо усилить присутствие в Финнмарке, поэтому сейчас мы создаём бригаду», — сказал он в интервью газете VG.

Ранее командующий Военно-воздушными силами альянса в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что НАТО планирует создать объединённый центр воздушных операций в Арктике, чтобы противодействовать России.

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