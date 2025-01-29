Москва, 29 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Квартира создателя «Ералаша» режиссёра Бориса Грачевского будет поделена между четырьмя наследниками. Такое решение принял Московский городской суд. Заседание состоялось 28 января, следует из данных электронной карточки дела на сайте судебной инстанции.

Юрий Смитюк/ТАСС Борис Грачевский

«Отменить судебное постановление полностью, принять новое решение», ― указано в сообщении.

Как уточнил в беседе с «Известиями» адвокат вдовы Граческого Екатерины Белоцерковской Евгений Бранецкий, Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции и признал права на трёхкомнатную квартиру за четырьмя наследниками в равных долях.

Как передавало ИА Регнум, 14 января стало известно, что Белоцерковская и другие его наследники подали в суд заявления с требованием признать свои права собственности на квартиру, принадлежащую Грачевскому. Кроме вдовы, на недвижимость претендовали бывшая жена худрука Анна, действующая в интересах своих несовершеннолетних детей, а также Ксения, дочь Грачевского от первого брака.

Истцы потребовали признать за ними право собственности по ¼ доли каждому на квартиру Грачевского площадью 99,5 кв. м. В заявлении указано, что Борис Грачевский на момент приобретения квартиры состоял в браке с Анной, между ними был заключён брачный договор, в соответствии с которым жилплощадь, приобретённая в период брака, признаётся его индивидуальной собственностью.

После принятия наследства Анна Грачевская обратилась с заявлением о внесении в ЕГРН изменений, но получила отказ, так как в связи со смертью Грачевского как титульного собственника прекратилась его правоспособность.

Наследники обратились в Мещанский суд Москвы. В удовлетворении исковых требований им отказали. Решение было обжаловано в Мосгорсуде.