* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 29 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Власти Украины арестовали имущество сына бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) Алексея Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) из-за игнорирования им повесток. Об этом сообщило украинское интернет-издание «Инсайдер» со ссылкой на соответствующий документ.

Максим Никитин/ТАСС

Кроме того, с него взыскали штраф в размере 51 тыс. гривен (около $1,2 тыс.). По информации журналистов, соответствующие решения вынесло министерство юстиции Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря стало известно, что 39-летнего Алексея Порошенко объявили на Украине в национальный розыск за неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата). СМИ писали, что его вызывали в учреждение 4 сентября и 21 октября. Утверждалось, что у старшего сына экс-президента есть воинское звание «лейтенанта запаса».

17 декабря Пётр Порошенко призвал отменить насильственную мобилизацию на Украине. Политик пояснил, что эта практика не оправдывает себя.

18 января украинский суд признал Алексея Порошенко уклонистом от мобилизации и обязал его выплатить штраф. Сын экс-президента перед началом спецоперации покинул Украину.

По данным украинских журналистов, Алексей Порошенко живёт с семьёй либо в Лондоне, либо в Сингапуре, откуда дистанционно управляет бизнесом на Украине.