Москва, 29 января, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Актёр Владислав Котлярский, известный по сериалу «Глухарь», опроверг информацию о проблемах со слухом. Об этом сообщил 29 января портал NEWS.ru.

VK/Владислав Котлярский ✪ Vladislav Kotlyarskiy

«Вы знаете, да, совершенно вас не слышу… Шучу, шучу, шучу! Мне уже товарищ написал, заволновался. Всё со мной в порядке», — заявил изданию Котлярский.

Актёр заверил, что говорит он сам, а не искусственный интеллект, и повторил, что никаких проблем со здоровьем у него нет.

О том, что Котлярский начал терять слух и обратился к врачам, ранее сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, 52-летний актёр несколько недель занимался самолечением, пока не столкнулся с угрозой «полной потери слуха». В больнице ему оказали необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее помощь врачей потребовалась народному артисту России актёру Владимиру Стеклову. Он упал в обморок в своей квартире в Москве. После осмотра 77-летнего Стеклова медики назвали причиной потери сознания резкое снижение давления. Актёр от госпитализации отказался и прошёл лечение амбулаторно, после чего продолжил активно выступать в театре.