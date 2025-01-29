Москва, 29 января, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Форум будущих технологий пройдет в Москве 20–21 февраля. Главной темой мероприятия станут новые материалы и химия. Эксперты обсудят развитие индустрии новых материалов и применение ее достижений в различных отраслях промышленности и экономики.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В программу войдут дискуссии по четырём тематическим направлениям: «Химия и высокочистые вещества», «Современные материалы и технологии», «Новые горизонты» и «Экосистема». Участниками станут ведущие эксперты, учёные, представители бизнеса и государственные деятели. Кроме того, в рамках мероприятия российские высокотехнологичные компании представят передовые разработки и последние достижения в области химии и новых материалов.

Форум будущих технологий — ведущая дискуссионная площадка, посвящённая развитию в России наукоёмких технологий. Его оператором выступает фонд «Росконгресс».