Хельсинки, 29 января, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Финская компания Insta Group Oy выпустила оснащённый взрывным зарядом дрон-камикадзе для поставок Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Insta group

«По сравнению с предыдущим продуктом Insta Steel Eagle, это более эффективное и доступное по цене решение для рынка оборонных технологий», — сказано в соответствующем заявлении производителя.

В компании уточнили, что внизу дрона прикрепляется заряд, доставляемый по воздуху к цели, над которой он взрывается. Заряд весом 3,6 кг содержит стальные или вольфрамовые шарики. Осколки этих шариков, по словам производителей, могут разлетаться на площадь около двух тыс. кв. м.

Пока что новый тип беспилотника доступен для поставок на Украину, однако в дальнейшем его начнут продавать странам Европы и НАТО, заключили в Insta.

Российская сторона убеждена, что поставки вооружений Киеву мешают урегулировать украинский конфликт, а также вовлекают членов альянса. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с вооружениями для ВСУ, которые будут прибывать на украинскую территорию, станут законной целью для России.

Конфликт на территории Украины завершится через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и «патроны», заявил ранее президент России Владимир Путин.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на неназванного сотрудника американского конгресса сообщило, что после указа президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам Вашингтон прекратил финансовую и военную поддержку киевского режима.