Москва, 29 января, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике 4 февраля рассмотрит обращение, связанное с ноябрьским интервью нападающего клуба «Акрон» Артёма Дзюбы, в котором он негативно высказался о московском «Локомотиве». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Алексей Филиппов/РИА Новости Артём Дзюба

12 ноября телеканал «Матч ТВ» опубликовал интервью, в котором Дзюба резко высказался о руководстве своего бывшего клуба, а также о его главном тренере Михаиле Галактионове. Вскоре после этого Российская премьер-лига (РПЛ) обратилась в комитет РФС по этике с просьбой изучить данное интервью.

«Заседание комитета по этике состоится 4 февраля», — сообщили в пресс-службе.

36-летний Дзюба, выступающий за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года, ранее выступавший за московские «Спартак» и «Локомотив», а также за петербургский «Зенит», является лучшим бомбардиром РПЛ. На счету нападающего 164 гола.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре во время матча с московским «Спартаком» Дзюба после замены сразу ушёл в раздевалку. Позже он объяснил свой поступок желанием выплеснуть эмоции. По данным СМИ, в раздевалку Дзюба убежал под свист трибун. По итогу «Спартак» победил в том матче с разгромным счётом 4:0.