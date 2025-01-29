Москва, 29 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. В московском филиале «Ельцин-центра» открылась выставка фотографий жены первого президента России Бориса Ельцина Наины. Её организовала внучка Ельцина Мария Юмашева. Кадрами с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

РИА Новости/Пелагия Тихонова

В эксплозии, названной Юмашевой «Моя бабушка — первая леди», представлены редкие кадры, где Наина Ельцина вместе с внучкой проводят время. На некоторых фото показан быт жены первого президента РФ. Всего на выставке около 30 кадров. Юмашева рассказала, что бабушка не любит фотографироваться.

На открытии присутствовали 150 гостей, среди которых были близкие семье люди, политики, послы иностранных государств, сообщил «Коммерсантъ».

Сама героиня фоторабот Наина Ельцина, которой скоро исполнится 93 года, на мероприятии не присутствовала. Но она испекла и передала через родственников своё знаменитое печенье, которым гостей встречали на входе.

Посетить выставку можно до 1 марта. После этого экспозиция переедет в Екатеринбург, где её открытие приурочат ко дню рождения Наины Ельциной.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского Союза кинематографистов Никита Михалков в мае 2023 года предложил внести кардинальные изменения в формат деятельности «Ельцин-центра». Он предложил закрыть учреждение и открыть на его месте музей современной истории.

В июне того же года заместитель главы Минюста Олег Свириденко заявил, что ведомство проводит проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента. Он уточнил, что в Минюст поступил соответствующий запрос из Госдумы.

В Минюсте заявили, что признание «Ельцин-центра» иноагентом невозможно в соответствии с законом о музеях бывших президентов России.