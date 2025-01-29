Белгород, 29 января, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Бригаду скорой помощи в Белгородской области прицельно атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских формирований. Об этом сообщило 29 января Министерство здравоохранения России.

Минздрав России

Уточняется, что медики выехали в Грайворонский район к пациенту, который пострадал в результате удара другого дрона ВСУ. Нападение было совершено в момент, когда раненому оказывалась помощь.

«Нацисты прицельно атаковали машину скорой при помощи БПЛА. Спецтранспорт и находящееся в нем оборудование получили серьёзные повреждения», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что медики не пострадали. Пациента, к которому они приехали, забрала в больницу другая бригада скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января украинский беспилотник влетел в реанимобиль в Горловке в ДНР. Атака была совершена в посёлке Гольмовский (Никитовский район). В результате удара погибли фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании. Трое медиков получили ранения.

15 января в районе города Лисичанска (ЛНР) украинский беспилотник обстрелял автомобиль скорой помощи. В результате нападения пострадал водитель транспортного средства. Кроме того, при атаке была сильно повреждена машина, которую больше нельзя использовать в работе.