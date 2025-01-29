Вашингтон, 29 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Муж российской блогерши и писательницы Лены Миро (Елены Мироненко), американский фотограф Ричард Прайд подтвердил её смерть сообщением в социальных сетях.

Telegram-канал Лены Миро Лена Миро

«Я не смог спасти тебя. Я очень, очень старался, моя дорогая», — написал Прайд на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он не уточнил, что стало причиной смерти Мироненко, но указал, что она скончалась 20 апреля 2024 года. Супруги были в браке с 2017 года.

Прайд признался, что глубоко любил жену и благодаря ей узнал настоящую радость. Из сообщения следует, что у Елены остался маленький сын.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Лена Миро прекратила вести блог в «Живом Журнале», регулярно попадавший в топы, и исчезла с других интернет-площадок. В апреле 2024 года появились сообщения, что она скончалась в США после дорожной аварии и последующей комы. Официальных подтверждений не было. Возникли предположения, что звезда ЖЖ инсценировала свою гибель.

Первый документ, подтверждающий смерть блогерши, был опубликован в Сети 27 января 2025 года. Из него следовало, что в апреле 2024 года Федеральная налоговая служба ликвидировала российский бизнес Мироненко «в связи со смертью» предпринимателя. Кроме того, в городе Старом Осколе Белгородской области, где родилась Мироненко, открыли наследственное дело.