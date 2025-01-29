Москва, 29 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Певица Лолита Милявская намерена обратиться в Следственный комитет из-за преследований со стороны общественников. Об этом артистка рассказала 29 января Telegram-каналу SHOT.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По словам Лолиты, общественники рассылают в соцсетях сообщения, в которых требуют от жителей разных городов противостоять «шабашу» и срывать её концерты. Подобные действия негативно отражаются на репутации и карьере певицы.

«Нужно присовокупить несколько фамилий, «экстремизм» и всё такое. Там достаточно всего по составу. Со мной ведётся какая-то нормальная борьба, я выстою в любом случае», — поделилась Лолита.

Артистка считает, что одна из разосланных «методичек» спровоцировала отмену её концерта в городе Кемерово. Фонд поддержки и развития социальных инициатив «Перспектива» уведомил Милявскую, что в здании «Арены», где было запланировано шоу, проводят замену камер, из-за чего будет сокращено энергоснабжение. Ремонт начнётся 17 февраля, в день отменённого концерта.

Ранее Лолита объявила, что её концерты в Кемерове и в Новокузнецке не состоятся.

Отменить гастроли Лолиты потребовала организация «Русская община». Поводом послужили участие певицы в скандальной «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор» и высказывания в украинской передаче 2012 года, отрывок из которой разошёлся по Сети. Тогда в интервью уроженка Закарпатья Милявская назвала своими врагами «клятых москалей», которых, по её словам «нужно употреблять».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Милявскую раскритиковали в соцсетях из-за старой публикации с поздравлениями Владимиру Зеленскому, победившему на президентских выборах на Украине в 2019 году. Лолита заявила, что поток критики — следствие работы украинской стороны, которой выгодны внутрироссийские конфликты.