Киев, 29 января, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского пытается подорвать стабильность власти в Киеве и занимается узурпацией власти. Об этом заявил 29 января мэр украинской столицы Виталий Кличко.

TASS /AP Photo/Markus Schreiber Виталий Кличко

«Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти», — сказал мэр города в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Его выступление было адресовано главе киевского режима. Кличко обвинил недавно назначенного главу Киевской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко в том, что тот мешает решению ключевых вопросов, касающихся городского хозяйства.

По словам мэра, такие действия дестабилизируют управление Киевом и создают угрозу для жизнеобеспечения города. Кличко утверждает, что Ткаченко пытается исполнять полномочия сразу мэра города, главы городского совета и руководителя КВГА и тем самым нарушает закон.

Как сообщало ИА Регнум, Тимур Ткаченко был назначен на пост главы военной администрации Киева 31 декабря 2024 года. Ранее эту должность занимал Сергей Попко. Ткаченко до этого назначения работал заместителем министра развития общин и территорий Украины.

В сентябре депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, допустил возможность государственного переворота на Украине в случае, если глава киевского режима откажется от проведения президентских выборов в стране.

В октябре обозреватель американского журнала Forbes Мелик Кайлан не исключил, что если руководители киевского режима согласятся признать возвращение в состав РФ части своих бывших регионов в обмен на вступление в НАТО, то на Украине может начаться вооружённое восстание, которое приведёт к госперевороту.