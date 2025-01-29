Ярославль, 29 января, 2025, 15:56 — ИА Регнум. В Кировском районном суде Ярославля проходит допрос главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, которого обвиняют в угрозах ей убийством, передаёт ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уточняется, что допрос проходит без присутствия журналистов.

«Проведение допроса потерпевшей Мизулиной в открытом судебном заседании, по мнению суда, в присутствии средств массовой информации и иных лиц, не являющихся участниками судебного разбирательства, может привести к разглашению сведений о частной жизни участников уголовного судопроизводства», — сказала судья Елена Сергеева.

Треш-стример Дурдиев был задержан в феврале 2024 года. Незадолго до этого глава Лиги безопасного интернета сообщила, что направила МВД России обращение с просьбой провести проверку в отношении молодого человека.

Причиной тому стал прямой эфир на YouTube-канале блогера, в ходе которого он избил человека. Затем Дурдиев лично обратился к Мизулиной и в течение двух минут оскорблял её и осыпал угрозами.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года Мизулина подала в суд на блогеров Юрия Дудя (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Артемия Лебедева. Ранее в интервью Дудю Лебедев критически отозвался о деятельности лиги и её руководства. После этого Мизулина сообщила, что намерена подать иск о защите чести и достоинства к обоим блогерам и отсудить у них 10 млн рублей в качестве компенсации.