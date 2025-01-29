Москва, 29 января, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку ВС РФ в зоне проведения СВО, сообщила в среду, 29 января, пресс-служба военного ведомства.

Минобороны РФ

Белоусов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика о характере действий противника, сказано в сообщении.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провёл рабочее совещание на пункте управления Южной группировки войск, где заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика по текущей обстановке, характеру действия противника и ходу выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки в зоне ответственности», — отметила пресс-служба.

Представители штаба группировки доложили министру об обеспечении войск. Кроме того, Белоусову представили современные роботизированные комплексы с боевыми модулями.

Также министр ознакомился с ходом работ по модернизации, обслуживанию и ремонту дронов, роботизированных комплексов и другой техники. Белоусов поблагодарил командный состав подразделений за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря пресс-служба Минобороны сообщала, что Белоусов проинспектировал подготовку морпехов Черноморского флота на одном из полигонов Южного военного округа. Министр осмотрел лабораторию, на базе которой готовят боевые расчёты БПЛА различного назначения, в том числе FPV-дронов, поблагодарил личный состав соединения морской пехоты за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, и вручил отличившимся награды.

13 декабря Белоусов проинспектировал группировку российских войск «Восток» в зоне проведения спецоперации. В ходе рабочего совещания на пункте управления группировки министр заслушал доклады командования, а позже вручил отличившимся военным государственные награды.