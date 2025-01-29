Хельсинки, 29 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. После запрета на импорт из России объём вырубки частных лесов в Финляндии увеличился почти на 20%, достигнув 65 млн кубических метров. Об этом сообщил Лесной центр Финляндии.

РИА Новости/Александр Кондратюк

Уточняется, что в 2024 году объём вырубки лесов увеличился на 11 млн кубических метров в сравнении с 2023 годом. При этом цены на древесину выросли на 10%, а на лесоматериалы для производства целлюлозы и древесной массы — на 20%.

Менеджер по финансам и инспекции Лесного центра Финляндии Аки Хостикка отметил важность увеличения роста лесов, чтобы они восстанавливались как можно быстрее.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года в Финляндии в результате антироссийских санкций рекордно выросли цены на древесину. Исследователь Якоб Доннер-Амнелл утверждал, что граждане Финляндии совместно с местным бизнесом государства игнорируют проблему дефицита древесины. Также он произвёл свой прогноз, согласно которому возможный рост цен вполне может обернуться неприятным последствием для финской экономики.