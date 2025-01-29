Вашингтон, 29 января, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Несколько сайтов, продающих товары под брендом Дональда Трампа, начали принимать мемкоин $Trump в качестве оплаты. Об этом 29 января сообщило агентство Bloomberg.

Zuma/TASS

Среди таких ресурсов — GetTrumpWatches.com, GetTrumpFragrances.com и GetTrumpSneakers.com, которые теперь позволяют клиентам оплачивать покупки с помощью $Trump наряду с кредитными картами и биткоином. В этом же списке и туристический портал Travala.com. Теперь за мемкоины можно бронировать отели, авиабилеты и развлекательные мероприятия по всему миру, а также купить часы, парфюм и кроссовки.

Издание отметило, что таким образом стремятся привлечь больше сторонников 47-го президента США. Отмечается, что эти меры направлены на стимулирование использования криптовалюты для оплаты покупок в интернете.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты OFFICIAL TRUMP. Её продажи стартовали с $7 за мемкоин. На следующий день её курс достигал $34,5, а объём торгов превысил $10,5 млрд.

Вскоре после этого свою криптовалюту $MELANIA запустила жена американского лидера Мелания Трамп. Её мемкоины стартовали с курса $0,03 за единицу. На фоне его запуска стоимость биткоина упала ниже 100 тыс. долларов.

Мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки.