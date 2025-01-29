Нью-Йорк, США, 29 января, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Пёс породы бассет-хаунд по кличке Саймон выиграл выборы почётного мэра-пса Нью-Йорка, пишет New York Post.

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«Инаугурация» избранного мэра-пса состоялась 26 января. Саймон прибыл на церемонию в мэрию города в сопровождении своей хозяйки Софи Вершбоу. Его одели в зимнее пальто и галстук.

В ходе мероприятия городской общественный адвокат Джумаан Уильямс взял с Саймона обещание исполнять обязанности мэра Нью-Йорка в духе свободы «собаколюбия» для всех. Далее он пожал псу лапу и надел на его голову цилиндр.

На протяжении двух лет мэр-пёс и Вершбоу будут заниматься сбором пожертвований для приютов и помощью бездомным животным. Кроме того, они будут активно искать новых хозяев для собак и кошек.

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