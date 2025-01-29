Краснодар, 29 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Новая аудитория экономического факультета открылась в стенах Кубанского государственного технологического университета. Ее оборудовал девелоперский холдинг AVA Group. На торжественном открытии присутствовали директор института экономики, управления и бизнеса университета Марина Кротова, а также представители девелопера — советник генерального директора Дмитрий Коноваленко и директор по персоналу Ольга Горелова.

AVA Group AVA Group оборудовал аудиторию в КубГТУ

«Образование — это инвестиции в будущее. С КубГТУ мы сотрудничаем в нескольких направлениях: прохождение учебной практики, конкурсы для студентов и многое другое», — заявил основатель холдинга AVA Group Ваган Арутюнян. Он добавил, что речь идет о большой программе, чья цель — мотивировать молодое поколение к получению знаний и, в дальнейшем, предложений от ведущих предприятий.

Студенты и преподаватели отметили не только обновленный дизайн, но и функциональность пространства: на стенах смонтированы интерактивные и информационные панели, установлена новая современная мебель.

«Уверена, что в новой аудитории студенты будут учиться с особым энтузиазмом и вдохновением. Знания, полученные в стенах учебного заведения, создадут прочный фундамент в выбранной профессии, а мы в свою очередь будем рады новым квалифицированным специалистам», —сказала директор по персоналу AVA Group Ольга Горелова.

AVA Group AVA Group оборудовал аудиторию в КубГТУ

«Холдинг активно развивает новые направления, на постоянной основе инвестирует в развитие собственных кадров и активно работает с теми, кто только приобретает профессию», — заявил советник генерального директора холдинга Дмитрий Коноваленко.

Накануне Дня студентов завершился конкурс молодых специалистов в области архитектуры и строительства, в ходе которого были определены 6 победителей в числе которых студенты КубГТУ.

Все мероприятия по поддержке молодых талантов проходят в рамках корпоративного проекта «AVA Карьера». За полгода работы программы в совместную работу вовлечено более 500 человек, часть студентов не только прошли в компанию для прохождения практики, но и были успешно трудоустроены.