Катангский район, Иркутская область, 29 января, 2025, 15:31 — ИА Регнум. На Северо-Даниловском месторождении построили новое общежитие для вахтовых сотрудников «Верхнечонскнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»). В нём могут с комфортом разместиться 100 работников предприятия.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Вахтовикам на Северо-Даниловском месторождении построили новое общежитие

В новом трёхэтажном здании расположены благоустроенные жилые комнаты с мебелью и бытовой техникой. На каждом этаже есть холлы для отдыха и помещения для приёма пищи. Кроме того, в общежитии оборудованы прачечная со стирально-сушильными машинами и гладильная комната.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Вахтовикам на Северо-Даниловском месторождении построили новое общежитие

На Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении уже работают семь благоустроенных общежитий почти на 900 мест. В ближайшее время в эксплуатацию введут еще два. В вахтовом жилом посёлке есть вся необходимая инфраструктура: здравпункт, несколько столовых, спортивно-оздоровительный комплекс, парикмахерская, швейный, прачечный цеха, комфортабельные отапливаемые пункты ожидания вахтового транспорта.