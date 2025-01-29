Ереван, 29 января, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Популярность партии «Гражданский договор», возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, снизилась до минимального показателя с 2018 года уровня. Это следует из результатов опроса, проведённого армянским представительством Gallup International Аssociation.

Сергей Карпухин/РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян

В настоящее время рейтинг партии составляет 11,3%.

«Лишь 11,3% назвали «Гражданский договор», отвечая на вопрос: «За какую партию вы проголосуете, если парламентские выборы состоятся в ближайшее воскресенье?» ― процитировал Sputnik главу представительства Арама Навасардяна.

По его словам, партию «ДОК» видеоблогера Вардана Гукасяна поддерживают 6,8%, сформированный вокруг экс-президента страны Роберта Кочаряна блок «Армения» ― 6,5%. За ними следуют партия «Процветающая Армения» и блок «Честь имею» с результатом 2,4% и 2,3% соответственно.

Насардян также отметил, что 27% респондентов заявили, не собираются участвовать в выборах.

Телефонный опрос проводился в Армении с 20 по 22 января. В нём приняли участие 1100 человек. Статистическая погрешность составила 3%.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля 2024 года в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра Пашиняна, а также против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области.

27 мая в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека. 31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции.

11 июня лидер армянского протестного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал депутатов парламента инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

Партия «Гражданский договор» 17 июня сорвала заседание парламента, в ходе которого оппозиция планировала принять призыв к отставке правительства. Кворума не оказалось.

Пашинян 25 января заявил, что в Армении не планируется проведение внеочередных выборов в парламент. По его словам, партия «Гражданский договор», лидером которой является премьер-министр, проведёт форум по составлению партийного списка кандидатов на очередные выборы, которые запланированы на 2026 год.