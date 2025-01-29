Херсон, 29 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Украинские формирования продолжают предпринимать безуспешные попытки высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом заявил журналистам глава региона Владимир Сальдо.

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«Они продолжают это делать, они пытаются высадиться на побережье Чёрного моря в районе Тендровской косы, там, где ближе к Очакову… Из Одессы то же самое», — сказал губернатор, слова которого приводит ТАСС.

Глава региона пояснил, что речь идёт о забросках небольших диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По словам Сальдо, ВСУ не считаются с потерями, и им важна видимость того, что они предпринимают какие-то шаги. При этом такая активность заканчивается уничтожением украинских диверсантов.

Губернатор подчеркнул, что подобные действия никак не повлияют на оперативную обстановку в регионе. Он также уверен в том, что украинская армия не будет заниматься массовой переброской своих сил через Днепр, несмотря на небольшое расстояние между берегами указанной реки.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Минобороны РФ показало кадры уничтожения вражеской украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на Кинбурнской косе. Десантные катера противника с личным составом были обнаружены с помощью средств воздушной разведки. Удары по украинских силам осуществляли противотанковые расчёты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России.

В сентябре на острове Переяславский в дельте Днепра в Херсонской области российские военные уничтожили три группы диверсантов из состава 126-й бригады территориальной обороны ВСУ. 21 декабря Вооружённые силы России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся высадиться на левом берегу Днепра. Вражеская группа состояла из трёх человек.