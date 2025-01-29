Москва, 29 января, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» в России автомобилей достигло 12 млн, юбилейная машина сошла с конвейера «АвтоВАЗа», сообщила в среду, 29 января, пресс-служба АО «ГЛОНАСС».

АО «ГЛОНАСС»

Количество подключенных к информационной системе автомобилей в 2024 году увеличилось на 1,5 млн, а в 2025 году, как ожидается, вырастет ещё на 1 млн, сказано в сообщении. В настоящее время к «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено каждое пятое транспортное средство в России.

За время работы система передала в экстренные службы более 440 тыс. вызовов при ДТП, в 2024 году этот показатель составил 93 тыс., при этом почти 10% вызовов было сделано в Москве, отметила пресс-служба.

«При поступлении информации из «ЭРА-ГЛОНАСС» «Система 112» города Москвы обеспечивает одновременное оповещение таких экстренных оперативных служб, как службы 101, 102 и 103. Незамедлительность оповещения указанных служб обеспечивается получением из «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматическом режиме координат места нахождения транспортного средства, по которым автоматически определяется адрес. Таким образом сокращается время обработки информации оператором «Системы-112» и, следовательно, сокращается время реагирования служб на происшествие», — рассказала первый заместитель директора «Системы 112» Москвы, начальник «Службы 112» Елена Каминская.

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич в свою очередь отметил, что «ЭРА-ГЛОНАСС» помогает в достижении утверждённых президентом Владимиром Путиным национальных целей развития в части снижения смертности в ДТП.

«Статистика «ЭРА-ГЛОНАСС» и многочисленные истории спасения демонстрируют, что госинформсистема повышает безопасность миллионов автомобилистов. Она обеспечивает соблюдение правила «золотого часа» в медицине катастроф: каждая секунда в первые 60 минут после аварии критична для спасения жизней водителей и пассажиров, помощь, оказанная в течение первого часа, в пять раз повышает шансы сохранения здоровья», — отметил Райкевич.

В 2024 году было представлено новое поколение кнопок SOS — устройств вызова экстренных оперативных служб УВЭОС 2.0, рассказал глава компании. Устройство позволяет с согласия владельца подключить онлайн-мониторинг местоположения и состояния агрегатов автомобиля. При этом нет необходимости в установке отдельного оборудования и дополнительного канала связи.

Истории спасения, рассказанные автомобилистами, подтверждают эффективность системы, отметила пресс-служба. Наталья Герасимова рассказала, что во время её путешествия с детьми к селу Териберка Мурманской области автомобиль оказался заблокированным в снегу, а смартфон не позволял вызвать помощь, поскольку сеть была недоступна. Водитель использовала кнопку SOS и через несколько секунд связалась с оператором, а уже через полчаса машина смогла продолжить движение.

Технология связи для «ЭРА-ГЛОНАСС» повышает шансы на спасение за счёт использования покрытия всех федеральных сотовых операторов — в отличие от смартфона с одной сим-картой устройство автоматически выбирает доступную сеть, отметила пресс-служба. Отличие «ЭРА-ГЛОНАСС» от других подобных систем в том, что в случае недостаточного уровня сигнала для отправки голосового вызова направляется SMS, что позволяет экстренным службам найти пострадавших там, где почти нет связи, сказано в сообщении.

В октябре 2024 года ИА Регнум сообщало, что оператор навигационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» разработал мобильный терминал спутниковой связи. Устройство прошло тестирование для массового применения и было представлено на Петербургском международном газовом форуме. Разработанный терминал обеспечивает замещение продукции ушедших из России зарубежных провайдеров.