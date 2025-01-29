Воронеж, 29 января, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Режим авиационной опасности вводится на территории Воронежской области, сообщил 29 января глава региона Александр Гусев.

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«Объявляется авиационная опасность!» — написал он своём Telegram-канале.

Губернатор призывал жителей укрыться в помещениях со сплошными стенами, не имеющими окон. Тем, кто находится на улице, он порекомендовал зайти в ближайшее здание или найти другое безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 26 на 27 января, по данным Минобороны России, российские военные сбили 32 украинских беспилотника над пятью регионами РФ. Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 15 вражеских БПЛА. Ещё 11 беспилотников уничтожили над Белгородской областью, четыре над Курской, по одному над Орловской и Тверской областями.

До этого губернатор Воронежской области информировал, что ночью 27 января над городским округом и территориями двух районов региона силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России уничтожили несколько украинских беспилотников.