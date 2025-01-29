Майами, США, 29 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. В Сети появились фотографии 43-летней российской экс-теннисистки Анны Курниковой в инвалидном кресле и с ортопедическим ботинком на ноге. Материалы опубликовало британское издание The Sun.

Global Look Press/rf1/ZUMAPRESS.com Анна Курникова

Это стало первым появлением спортсменки в Сети спустя два года молчания. Фотография была сделана в Майями. Курникову везли в инвалидном кресле со специальным ортопедическим ботинком на правой ноге. Экс-теннисистка была в окружении двух своих дочерей и друзей.

Курникова является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде, а в одиночном разряде она поднималась до звания восьмой ракетки мира. Россиянка дважды побеждала в парном разряде на Australian Open 1999 и 2002 годов. А в 2003 году теннисистка завершила карьеру, приняв решение уделять своё время семье.

С 2001 года она состоит в отношениях с испанским певцом Энрике Иглесиасом, от которого уже родила троих детей. Первые их двое детей — близнецы Николас и Люси появились на свет в декабре 2017 года. А в январе 2020 года Курникова родила испанцу дочь Марию.