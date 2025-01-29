Дамаск, 29 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Новые власти Сирии в ходе переговоров с представителями РФ обратили внимание на важность «восстановления доверия» между Россией и сирийским народом, сообщило сирийское информагентство Sana в среду, 29 января.

Global Look Press/Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Представители Сирии предложили РФ принять участие в восстановлении страны, сказано в сообщении.

«Российская сторона подтвердила поддержку происходящим позитивным изменениям в Сирии, и в ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление», — отметили авторы.

Новая администрация Сирии подтвердила, что намерена взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для развития страны, сказано также в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 28 января впервые после смены власти в Сирии межведомственная делегация России посетила Дамаск и провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа.

8 декабря 2024 года Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. 10 декабря 2024 года Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ и признана террористической) Ахмед аш-Шараа.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска.

Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва после смены власти в Сирии намерена и дальше оказывать Дамаску разноплановое содействие, в том числе через поставки гуманитарной помощи и восстановление разрушенных объектов социальной инфраструктуры. Аш-Шараа заявлял, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией, и Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.