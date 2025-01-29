Москва, 29 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Схему Московского метрополитена перевели на китайский язык, и в скором времени она станет доступна на интерактивных экранах в вагонах современных поездов. Об этом сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«На интерактивных экранах в поездах, которые оборудованы такими экранами, в ближайшее время можно будет увидеть отдельный раздел, переключиться на китайский язык и построить свой маршрут именно для наших гостей, туристов из КНР или теми, кто изучает китайский язык или владеет им», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, 10 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году в Москве в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь уже открыли в 2024 году, а ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет.

Он добавил, что в 2025 году будет продолжаться проектирование новой, Бирюлёвской линии метро, на которой должно быть построено ещё 10 станций.