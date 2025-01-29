Москва, 29 января, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Аферисты придумали новый способ обмана россиян. Они начали выманивать персональные данные граждан через фальшивые интернет-магазины, предлагая купить пользующийся спросом дубайский шоколад. Об этом 29 января сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Global Look Press/Mustafa Kaya/XinHua

«Интерес граждан к десерту используется для фишинговых атак и фейковых поставок», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Так, мошенники создают фальшивые сайты, на которых используют логотипы известных брендов. Через эти порталы злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение или выманивают персональные данные.

Отмечается, что компания Fix Dessert Chocolatier уже заявляла, что у них нет интернет-магазина и они не продают свою продукцию через соцсети.

Ещё один способ обмана — это псевдоорганизации, которые якобы доставляют этот шоколад по всему миру. После оплаты таким липовым поставщикам покупатель не получит ни трекера, ни доставки и лишится денег.

«Будьте осторожны, перед оплатой поставки обязательно изучайте отзывы на независимых платформах, избегайте взаимодействия с организациями, не зарегистрированными на территории России», — предупредили в МВД.

Также россиянам советуют обращать внимание на имя сайта в адресной строке, не верить подозрительным акциям и «уникальным предложениям», а также защитить свои устройства надёжным решением, которое будет блокировать фишинговые сайты.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова 27 января рассказала, что в России стала популярна мошенническая схема, согласно которой злоумышленники отправляют пользователям мессенджера Telegram фишинговые ссылки, представляясь «сервисом поддержки». При переходе по ссылке мошенники получают доступ к аккаунтам жертв.

Также в последнее время у мошенников в России стали популярными схемы взлома учётной записи в мессенджере Telegram и просьбы об установке приложения «ЦБ. Защита данных» и «Госуслуги. Верификация».

Для того чтобы обезопасить себя от мошенников, нужно следовать принципу нулевого доверия, то есть не доверять никому без проверки — не спешить верить звонкам из банка или других учреждений. Как объяснили в МВД, лучше позвонить в организацию самим и уточнить информацию.