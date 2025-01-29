Калуга, 29 января, 2025, 14:26 — ИА Регнум. В Калужской области ранее судимый дровосек застрелил трёх лесничих, ещё двух человек он приковал наручниками к батарее в своём доме, передаёт Telegram-канал Shot.

Следственный комитет по Калужской области

Уточняется, что утром 29 января пять сотрудников лесничества приехали в дом 63-летнего Сергея Борисова, который производил несанкционированную вырубку деревьев. Мужчина приковал к батарее двух лесничих. Водителя служебного автомобиля и ещё двух сотрудников лесничества дровосек расстрелял на улице.

Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате действий правоохранительных органов заложники были освобождены.

«Они осмотрены медиками, повреждений и угрозы их здоровью нет. Преступник застрелился на месте», — написал Шапша в Telegram-канале.

По информации прокуратуры Калужской области, 29 января в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на автодороге вблизи деревни Усохи.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела с признаками насильственной смерти. Предположительно, подозреваемый в незаконной вырубке леса убил трёх сотрудников лесничества, после чего поджёг служебный автомобиль.

Ранее Борисов был судим по статье 222.1. «Незаконные хранение. взрывчатых веществ или взрывных устройств». В 2021 году в его доме был найден арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы уничтожить маленький город. Задержанный тогда заявил, что якобы собрал всё это в лесу, на местах боев Великой Отечественной войны.