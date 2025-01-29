Москва, 29 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы направила следователям материалы по вопросу возбуждения против блогера Арсена Маркаряна уголовного дела о призывах к терроризму. Об этом сообщили 29 января в пресс-службе ведомства.

кадр из видео Арсен Маркарян

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании А. Маркаряна по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», — отметила прокуратура в своём Telegram-канале.

По информации ведомства, в ходе мониторинга Сети был выявлен видеоролик с интервью Маркаряна, в котором он допустил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории РФ, а также против российских граждан с применением беспилотников.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, эти же призывы блогер процитировал в ходе прямого эфира на другом публичном канале в Сети. Прокуратура добавила, что контролирует результаты рассмотрения её запроса по возбуждению дела.

Это уже не первый случай, когда блогеры становятся фигурантами расследований о публичных призывах к терроризму. Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года против математика и блогера Михаила Вербицкого (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ.

Он призывал к ударам по России, выступал с критикой спецоперации и выражал сомнения в официальной версии по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сейчас Вербицкий находится за пределами РФ. 27 января стало известно, что Министерство внутренних дел РФ объявило его в международный розыск.