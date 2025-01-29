Санкт-Петербург, 29 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, актёр театра, кино и дубляжа Борис Улитин умер в возрасте 85 лет. Об этом 29 января сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Telegram/Комитет по культуре Санкт-Петербурга

«Комитет по культуре Санкт‑Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не указана.

Улитин был жителем блокадного Ленинграда. Он родился 17 декабря 1939 года в творческой семье. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, почти 60 лет служил в Театре комедии. В 1977–1982 годах работал в Театре имени Ленсовета.

Артист озвучил персонажей более 40 фильмов и мультфильмов, в числе которых «Звёздные войны: Атака клонов», «Чужой против Хищника», «Пираты Карибского моря», «Амели», «Холодная гора», «Тарзан 2», «Корпорация монстров». Также на счету Улитина десятки ролей в фильмах, сериалах и телеспектаклях: «Ленинград 46», «Чужой район», «Поздние свидания», «Пятый десяток».

В 1993 году Улитину присвоили звание заслуженного артиста России. В 2004 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2009 году — орденом Дружбы.