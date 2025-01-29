Курск, 29 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. В Курской области провели первое заседание рабочей группы по формированию единого списка жителей региона, с которыми родственники утратили связь. Об этом в среду, 29 января, сообщил врио главы области Александр Хинштейн.

Telegram-канал врио губернатора Курской области

В заседании приняли участие уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, родственники пропавших, волонтёры и представители Российского Красного Креста. Главная цель группы — сделать всё возможное, чтобы пропавшие вернулись домой, написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

«В ходе заседания определили порядок работы и механизмы формирования единого открытого списка пропавших. Этот список будет размещаться на ресурсах правительства Курской области, а также на других платформах», — отметил врио губернатора.

К работе подключат волонтёров, чья помощь крайне важна, подчеркнул Хинштейн. Все данные списка будут тщательно верифицироваться, отметил он.

«Очень надеюсь, что проводимая работа в самое ближайшее время даст свои плоды: появятся чёткие, доступные и актуальные списки. Это, с одной стороны, успокоит родственников пропавших, которые увидят, что их близкие не забыты и не брошены. С другой стороны, это важно для информирования широкой общественности, в том числе на международном уровне», — заявил врио губернатора.

Участники заседания — жители области позитивно оценили факт создания рабочей группы и начало её работы, сказано в публикации Telegram-канала «Сейм: новости Курской области». В части формирования списков пропавших поставлены чёткие сроки и понятные задачи, отметила представительница Суджанского района Любовь Прилуцкая. Общая работа и выработка единого алгоритма действий даёт надежду на успех, заявила в свою очередь участница инициативной группы Кореневского района Мария Скроб.

Как передавало ИА Регнум, 11 января МВД сообщило о поиске 1174 жителей Курской области, пропавших с августа 2024 года. Информацию о 240 из них уже получили.

В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей региона. Он подчеркнул, что подобные договорённости являются результатами очень сложных переговоров.

Хинштейн ранее заявил о необходимости создать реестр пропавших без вести жителей приграничных районов и сделать этот реестр публичным. В поисках участвуют как правоохранители, так и волонтёры, а также родственники пропавших, правительство региона готово координировать общие усилия, отметил врио губернатора.