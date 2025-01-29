Москва, 29 января, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Газпромбанк получил подтверждение международному стандарту ISO, который подтверждает высокий уровень экологического менеджмента.

Сертификат распространяется на область предоставления финансовых и консультационных услуг, способствующих снижению негативного влияния на окружающую среду, а также административно-техническое обеспечение таких услуг на территории головного офиса банка.

«Газпромбанк сделал устойчивое развитие и заботу об экологии неотъемлемой частью своих стандартов и методов работы», — отметила первый вице-президент Газпромбанка Екатерина Салугина-Сороковая.

Она добавила, что целенаправленная политика банка неизменно пользуется признанием со стороны партнеров, клиентов и членов команды. «Получение международного сертификата стало одним из свидетельств наших успехов в этом направлении и подтверждением стремления Газпромбанка соответствовать мировым стандартам», — подчеркнула Салугина-Сороковая.

Система экологического менеджмента — часть управления банка, в рамках которого ставятся экологические цели, внедряются и совершенствуются процессы их достижения, оценивается и улучшается реализация экологической политики.

ISO 14 001:2015 — установленный и принятый во всем мире стандарт системы экологического менеджмента, основа, которая помогает ответственно подходить к осуществлению любой организацией своей деятельности, соблюдая баланс между удовлетворением социально-экономических потребностей и соблюдением экологических интересов.