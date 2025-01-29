Лондон, 29 января, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Украинские власти с мая 2024 года освободили из тюрем почти 7 тыс. заключенных для пополнения ВСУ. Об этом сообщил 29 января британский телеканал Sky News.

«Приблизительно 6,8 тысячи осужденных были освобождены из тюрем по всей Украине, чтобы присоединиться к украинским формированиям», — отметили журналисты.

Уточняется, что их начали выпускать в рамках кампании по набору заключенных ВСУ, стартовавшей в мае 2024 года.

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