Москва, 29 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Аэропорт Мурманска начал принимать и отправлять рейсы после приостановки работы из-аз атаки беспилотников. Об этом 29 января сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«В аэропорту Мурманск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», ― написал он в Telegram-канале.

Представитель агентства пояснил, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. По его словам, в период действия ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт, следовавший в Мурманск.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Мурманска. Такое решение приняли для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимал и не отправлял авиарейсы.

Ранее временные ограничения на полёты вводились в петербургском аэропорту Пулково и аэропорту Казани.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 29 января сообщил об опасности прилёта беспилотников на территории региона. Он попросил граждан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны, российский средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Мурманской областью украинский дрон. О последствиях не сообщается.

Российские средства ПВО в минувшие сутки сбили 165 беспилотников Вооружённых сил Украины. только за прошедшую ночь 29 января средства сбили 104 украинских дрона над девятью российскими регионами. Больше всего беспилотников обезвредили в небе над Курской областью — 47.