Москва, 29 января, 2025, 15:03 — ИА Регнум. В 2019 году московский школьник Георгий Герасимук спас двух девочек, провалившихся под лед, за что был награжден грамотой МЧС России и стал победителем в номинации «Дети-герои» всероссийский фестиваля «Созвездие мужества». За свой поступок он получил прозвище «маленький герой». В конце января 2025 года повзрослевший Георгий попался полицейским с наркотиками, в отношении 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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Вечером 22 января наряд полиции заметил подозрительного молодого человека во дворе одного из многоквартирных домов по улице Митинская в Москве. Парень озирался по сторонам, вел себя нервно и пытался попасть в подъезд. Оперативники решили проследовать за молодым человеком и проверить его документы. Задержанным оказался 19-летний «маленький герой» Георгий Герасимук.

«В подъезде жилого дома на улице Митинская был задержан 19-летний Георгий Герасимук, проживающий в этом квартале. Поведение молодого человека вызвало подозрения у полицейских, его вещи решили досмотреть. В одном из карманов джинс был обнаружен сверток с наркотическим веществом», — рассказал собеседник агентства.

Полицейские провели обыск по месту жительства молодого человека. В его квартире на соседней улице Барышиха были обнаружены коробки, пакеты и бумажные свертки с кускообразным веществом растительного происхождения, а также устройство для измельчения курительных смесей с остатками аналогичного вещества. Экспертиза показала, что изъятое вещество — гашиш.

В отношении Георгия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 — Незаконное производство и сбыт наркотических веществ в значительном размере. Согласно санкциям данной статьи молодому человеку может грозить от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Государственное казённое учреждение города Москвы «Пожарно-спасательный центр»

Георгий прославился в 2019 году, когда спас двух одноклассниц, провалившихся на озере под лед. На тот момент Гоше было всего 14 лет, он учился 7 классе. Вместе с друзьями они гуляли на озере, когда две девочки провалилась под воду. Егор быстро сориентировался и спас тонущих одноклассниц. О храбром поступке подростка узнали взрослые, Георгия наградили грамотой МЧС России за мужество, смелость и самоотверженность, проявленную при спасении утопающих на воде. Позже молодой человек стал победителем в номинации «Дети-герои» фестиваля «Созвездие мужества». Во время награждения Георгий говорил, что когда вырастет он хочет стать профессиональным спасателем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве стендап-комик стал закладчиком и попался полицейским с шестью свертками наркотического вещества.