Пхеньян, 29 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал за аморальное поведение членов уездного комитета Трудовой партии Кореи, которые, пользуясь служебным положением, приняли участие в мероприятии с распитием алкоголя. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

KCNA/EPA/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын

Глава государства председательствовал на заседании секретариата, состоявшемся 27 января в штаб-квартире центрального комитета партии. На нём рассматривались «серьёзные инциденты», в частности, «грубое нарушение партийной дисциплины» и злоупотребление положением.

Так, партийному комитету уезда Онхчон города Нампхо поставили в вину скверную подготовку пленума для претворения в жизнь постановлений партии, а также попойку в «заведении культурно-бытового обслуживания». Спиртное употребляли около 40 человек, включая руководителей комитета.

Инцидент назвали «бесчинством», которое лично организовал ответственный работник уездного парткома, при этом десятки чиновников «толпой следовали за ним».

Выступая на заседании, Ким Чен Ын призвал подавлять «внутрипартийное разложение». Подобные происшествия, подчеркнул он, могут превратить уезд в беспартийную и аполитичную территорию, а также способствовать формированию социальной прослойки, готовой злоупотреблять своим положением ради больших привилегий.

Решением секретариата ЦК ТПК уездный партийный комитет расформировали.

Кроме того, был распущен орган сельскохозяйственной инспекции уезда Уси провинции Чагандо, члены которой «посягнули на имущество жителей района». В ближайшее время комитет и инспекцию заменят новыми организациями.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года появились сообщения о казни до 30 чиновников в КНДР из-за их неспособности предотвратить ущерб, нанесенный наводнениями. Ранее СМИ сообщали, что в результате наводнений, вызванных проливными дождями, пострадали около 1,5 тыс. человек, были повреждены более 4,1 тыс. домов и значительная часть сельхозугодий. Лидер страны Ким Чен Ын назвал эту информацию «клеветнической кампанией».