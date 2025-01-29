НХЛ считает, что Овечкин станет лучшим снайпером в истории лиги 16 апреля
Вашингтон, 29 января, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Российский хоккеист и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить исторический рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах 16 апреля 2025 года. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На данный момент Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов национальной лиги за всю историю. На его счету 875 шайб, и ему не хватает 19 голов, чтобы побить исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки.
Ранее в НХЛ предполагали, что рекорд будет побит 11 апреля, когда столичная команда встретится с «Каролиной Харрикейнз», однако затем изменили свой прогноз на 16 апреля, когда «Вашингтон Кэпиталз» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс».
При этом последние два матча в НХЛ Овечкин провёл без голов.
Как передавало ИА Регнум, ранее личный тренер по общей физической подготовке Павел Бурлаченко заявил, что для Овечкина очень важно принять участие в Олимпийских играх 2026 года за сборную России по хоккею. Тренер также отметил, что для Овечкина выступление за российскую сборную престижно и почётно, поэтому спортсмен использует любую возможность сыграть за национальную команду.
20 января накануне инаугурации президент США Дональд Трамп похвалил «Вашингтон Кэпиталз» и отдельно Овечкина.