Москва, 29 января, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский импульсивно реагирует на заявление о своей нелегитимности со стороны президента России Владимира Путина, так как чувствует желание Запада и украинских элит сменить его, заявил политолог Евгений Михайлов в разговоре с ИА Регнум.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

Зеленский в своём Telegram-канале резко отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что глава киевского режима нелегетимен и не может принимать участие в подписании каких-либо документов по мирному процессу. Зеленский отверг условия Москвы и призвал западных «партнёров» силой принудить Россию к миру.

«Зеленский ведёт себя импульсивно. Чувствует, что Владимир Путин своим заявлением дал посыл западным элитам, что желание президента США Дональда Трампа о переговорном процессе — это хорошо. И соответственно, если вообще будет какой-то переговорный трек, то Зеленский для России по факту нелегитимен», — указал политолог.

Михайлов считает, что Зеленский и сам прекрасно видит, как его постепенно отстраняют. Эксперт подчеркнул, что отстранение касается информационного и кулуарного поля, да и в целом от возможности влиять на ситуацию в будущем переговорном процессе.

«В принципе, постепенно его начинают сливать. И если заявление Путина вот так масштабно было воспринято западными элитами, то это только в минус Зеленскому. Там не начали говорить, что подход российского лидера невозможен и что глава киевского режима — это единственный человек, который может представлять Украину. На Западе никто не выступил в его защиту», — уточнил собеседник агентства.

Политолог связывает происходящее с тем, что заявление Путина очень хорошо укладывается в происходящее на самой Украине. Эксперт рассказал, что элиты этой страны тоже задумались над тем, что делать и как задружиться с администрацией Трампа, и кто может представлять Украину в переговорном процессе.

«Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сейчас придумывает различные сценарии. В частности, сценарий сохранения Зеленского. То есть, если Зеленский участвует в переговорах, то можно представить его как некоего спасителя. Чтобы он остался во власти, задурив голову украинскому народу. Но последние рейтинги и опросы показывают, что Зеленский уступает уже всем подряд», — заявил Михайлов.

Собеседник агентства указал на то, что в ближайшее время на Украине начнут включаться различные варианты, в рамках которых Зеленского будут убирать с его поста. Поэтому глава киевского режима может попытаться предпринять различные попытки силовых операций или каких-либо других действий при помощи пока ещё подконтрольных ему ВСУ, попытаться требовать чего-то. Но это всё будет обычной агонией, объяснил политолог.

«Мы видим участившиеся масштабные перелёты беспилотников на территорию России с целью повредить наиболее важные инфраструктурные объекты. Если бы Зеленский хотел, готовился к какому-то переговорному процессу, то я думаю, что он всё-таки взял бы какую-то паузу. А так он понимает, что его сливают, что с ним никто не будет разговаривать. И он, пока имея какие-то полномочия, пытается как можно больше повредить тому же процессу переговоров, который планирует устроить Дональд Трамп», — указал эксперт.

Михайлов добавил, что все подобные попытки Зеленского навредить мирным переговорам говорят о сохранении надежд у главы киевского режима на то, что его оставят и позволят представлять Украину в дальнейшем.

28 января президент России указал, что Зеленский не способен отменить свой запрет на ведение переговоров с Москвой. Президент подчеркнул, что глава киевского режима — нелегитимный, а потому ничего не может сделать. Однако при желании можно найти способ, как отменить запрет и начать переговоры, добавил российский лидер.

30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий переговоры с президентом России. 25 января 2025 года во время пресс-конференции в Киеве он запутался в своём указе, а также допустил фактические ошибки. Он заявил, что ВС России якобы «стояли под Киевом», когда он подписывал данный указ, в действительности на тот момент российских войск там уже не было.