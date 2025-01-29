Москва, 29 января, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Совет Федерации на заседании в среду, 29 января, одобрил закон о штрафах в размере до 2 млн рублей за продажу вейпов, табака и кальянов несовершеннолетним гражданам.

Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Изменения внесут в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. До принятия нового закона юридические лица могли получить штраф за продажу сигарет и вейпов детям в размере от 400 до 600 тыс. рублей. Для граждан сумма штрафа составит теперь от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

Также сенаторы одобрили закон о введении штрафов за продажу детям баллончиков со сжиженным газом. Максимальный штраф также составит 2 млн рублей. Изменения вносятся в ту же (14.53) статью Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Как передавало ИА Регнум, Госдума приняла закон, устанавливающий штраф для юридических лиц за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним, на заседании 21 января.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за неоднократную продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции. Также за неоднократную продажу табака и алкоголя будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тыс. рублей или на размер зарплаты или иного дохода осуждённого за период от трёх до шести месяцев.

В России в 2025 году водителям придётся во время поездок отказаться от использования телефона и других посторонних предметов, включая вейпы, рассказал ранее глава Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Ради повышения безопасности на дорогах планируется принять поправки к пункту 2.7 ПДД, напомнил он. Камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей, а штрафы могут выписываться не только за использование телефона, но и за то, что водитель держит в руке стакан кофе или мороженое, отметил эксперт. Водители нередко отвлекаются из-за еды, напитков, телефонов и вейпов, что создаёт аварийные ситуации, добавил Адамс.