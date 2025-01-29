Калуга, 29 января, 2025, 13:33 — ИА Регнум. В Калужской области местный житель убил трёх сотрудников лесничества, захватил заложников, а потом покончил с собой. Об этом сообщил 29 января губернатор региона Владислав Шапша.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Сегодня в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. На место оперативно выехали сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов освободили заложников, но трое лесничих погибли. Преступник покончил с собой.

Освобождённых осмотрели медиками, угрозы их здоровью нет.

По информации прокуратуры Калужской области, в дежурную часть 29 января поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на автодороге вблизи деревни Усохи. В ходе тушения пожара обнаружили три тела с признаками насильственной смерти.

«Предположительно, подозреваемый в незаконной рубке местный житель убил трёх сотрудников лесничества и поджёг служебный автомобиль», ― говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Как сообщал источник ИА Регнум, 10 января мужчина обстрелял полицейских из травматического пистолета в городе Видном Московской области. Стражи порядка по сообщению оперативного дежурного прибыли в квартиру, в которой мужчина нецензурно ругался в адрес родственников. На просьбы правоохранителей успокоиться он не отреагировал и, взяв травматический пистолет, начал стрелять в сторону членов своей семьи.

Сотрудники полиции сначала сделали несколько предупредительных выстрелов в пол и ещё один в сторону нападавшего. В ответ мужчина совершил не менее трёх выстрелов в двух полицейских. Его задержали.