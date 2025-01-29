Тирасполь, 29 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Россия выделит Приднестровью кредит на покупку газа. Об этом сообщил журналистам глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

Frank Rumpenhorst/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Помощь Российской Федерации, уже конкретная помощь, заключается в том, что Россия выделяет именно Приднестровью кредит, определённый заём. Это деньги для возврата, то есть, в принципе, они не бесплатные, как любят об этом порассуждать. Этими деньгами, этими ресурсами мы кредитуем «Тираспольтрансгаз», и они рассчитываются за поставляемый газ со стороны «Молдовагаза», — рассказал он.

По словам Красносельского, по данной сделке пока ведутся переговоры, и она может завершиться в любой момент. Он уточнил, что, если Молдавия не будет препятствовать поставкам российского топлива в ПМР, то уже скоро в Приднестровье поступит оплаченный газ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января глава Приднестровья заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь.