Москва, 29 января, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин покинул пост генерального директора букмекерской компании «Фонбет» в январе, исполняющим обязанности главы организации назначен Константин Линёв. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Алексей Зотов/ТАСС

Ранее появилась информация о том, что Анохина задержали в Москве по подозрению в даче взятки. По некоторым данным, речь идёт о сумме в 50 млн рублей.

«Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола», — заявили представители «Фонбет».

Он руководил компанией с 2022 года. В организации также уточнили, что Линёв, назначенный исполняющим обязанности гендиректора организации, является «ветераном» сферы букмекерства. Утверждается, что при нём отрасль приобрела правовые очертания.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля 2020 года стало известно, что компания «Фонбет» попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чьё финансовое состояние должно было тогда контролироваться властями. В указанном перечне на тот момент числилось 646 организаций.

Позже появилась информация, что Министерство финансов России якобы предложило исключить «Фонбет» из этого списка. В СМИ уточнялось, что соответствующая инициатива направлялась в правительство РФ.