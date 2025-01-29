Москва, 29 января, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в среду, 29 января, проводят обыски в доме бывшего вице-президента Российского футбольного союза, экс-генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По делу проходят несколько фигурантов, сообщил ТАСС осведомлённый источник.

«В настоящее время в рамках уголовного дела о взятке у Анохина проводятся обыски, направленные на выявление данных, имеющих отношение к преступлению», — сказал собеседник агентства.

Анохин уже некоторое время находился в разработке у силовиков, рассказал также источник.

Как передавало ИА Регнум, ранее 29 января стало известно, что Анохин задержан по подозрению в попытке дать взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба «Фонбет» проинформировала, что Анохин покинул пост генерального директора компании ранее в январе, а исполняющим обязанности главы «Фонбет» был назначен Константин Линёв.

Telegram-канал «112» со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что, по версии следствия, Анохин дал взятку в размере 50 млн рублей сотруднику правоохранительных органов в период, когда возглавлял подмосковный футбольный клуб «Химки» (в 2020–2021 гг.). Ранее силовики задержали по обвинению в мошенничестве спонсора «Химок» Туфана Садыгова, сказано в материале.