Москва, 29 января, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Россиянам необходимо разрешить сдавать на водительские права экстерном после проведения 30 часов занятий по вождению с инструктором. Такое обращение направил главе МВД Владимиру Колокольцеву депутат Госдумы Антон Ткачёв.

ИЗВЕСТИЯ

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность возможности сдачи экзаменов на водительские права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдачи теоретической части экзаменов без обязательного посещения автошколы», — указал он.

По словам Ткачёва, отказ от обучения в автошколах позволит россиянам существенно сэкономить деньги, ведь в среднем оно стоит 25 тыс. рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге может достигать и 50 тыс. рублей.

При этом депутат уточнил, что качество выданных водительских удостоверений не снизится, потому что в конечном счёте всем гражданам придётся сдавать один и тот же государственный экзамен в ГИБДД.

Как передавало ИА Регнум, в декабре пресс-служба МВД сообщила, что водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 году, автоматически продлят на три года. Отмечалось, что автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать управлять транспортными средствами.